Королев сохранил статус наукограда еще на 15 лет

Королев является ведущим центром науки и высоких технологий, уникальных исследований и передовых разработок. Постановление о продлении статуса наукограда еще на 15 лет подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

В Королеве функционируют важнейшие предприятия космической, научно-промышленной и оборонной сферы — РКК «Энергия», корпорация «Тактическое ракетное вооружение», ЦНИИмаш, Центр управления полетами, КБ «Химмаш», НПО измерительной техники, «Композит» и другие.

В компании «Лаборатория инновационных технологий» создана первая технология разделения редкоземельного концентрата на новом высокоэффективном оборудовании собственного производства. «Маштест» изготавливает для потребителей по всей России сосуды, баллоны и вентили для дыхательных аппаратов, самоспасателей и установок пожаротушения. Предприятие «Гамбит» выпускает насосное оборудование высочайшего качества. Научно-исследовательский центр «Фармоборона» проводит испытания лекарственных средств производителей со всей страны.

Главное направление компаний «Лина-М» и «Скайбиохим» — разработка лекарств против рака. Созданный учеными инновационный препарат, не имеющий аналогов в мире, уже проходит клинические испытания.

В ближайших планах руководства и представителей научно-промышленного комплекса наукограда еще немало крупных проектов. Среди них — промышленный технопарк космических технологий имени Константина Циолковского, который сможет привлечь до 80 малых и средних инновационных компаний, а также создать около 1200 высокотехнологичных рабочих мест.