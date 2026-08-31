Концерты и мастер-классы прошли в библиотеках Люберец

Более 1600 жителей посетили библиотеки Люберец в День открытых дверей. Всего прошло 93 мероприятия: презентации, экскурсии, концерты и мастер-классы.

«В эту субботу во всех библиотеках округа прошли Дни открытых дверей. В Люберцах тематические мероприятия посетили 1335 человек. В Дзержинском — 282», — рассказала директор Центральной библиотеки имени С. Есенина Евгения Ерченкова.

В библиотеках Люберец прошли презентации библиоклуба, обсуждения литературных произведений, концерт авторской песни, экскурсии и знакомство с творческими кружками. В Центральной библиотеке записались 145 новых читателей.

В Дзержинском гости узнали об истории учреждения, его традициях, услугах и возможностях, оценили обновленное пространство взрослого абонемента. «Этим летом мы обновили взрослый абонемент, установили новые стеллажи, но душа библиотеки осталась прежней. День открытых дверей стал добрым поводом встретиться, пообщаться и рассказать читателям о всех возможностях нашей библиотеки», — отметила заведующая библиотекой Анастасия Устинова.

Самые юные читатели собрались в Центральной библиотеке на улице Томилинской. Ребята участвовали в квестах, викторинах, мастер-классах. «Библиотека — это не просто тихий зал с книгами, а современное пространство для общения, вдохновения и раскрытия талантов», — рассказала библиотекарь Инна Лактюшина.

Каждому новому читателю подарили книгу. Общий фонд библиотек Дзержинского насчитывает более 70 тысяч книг.