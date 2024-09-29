Концерты и конкурсы провели в детских садах Мытищ ко Дню воспитателя

В детских садах городского округа Мытищи отметили День воспитателя. Там провели праздничные концерты, конкурсы и викторины.

День воспитателя отмечают в России 27 сентября. Это профессиональный праздник всех работников детских садов: воспитателей, их помощников, нянь и всего остальных сотрудников. День воспитателя начали праздновать недавно, официально его отмечают лишь с 2016 года.

Именно 27 сентября 1863 гоа в в Санкт-Петербурге заработал первый в России детский сад. А к началу ХХ века в стране их было уже более 280.

Напомним, в «Декларации по дошкольному воспитанию» 1917 года изложены основные принципы дошкольного образования: его бесплатность и доступность для всех детей дошкольного возраста. Они отражены в законодательстве и современной России.

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