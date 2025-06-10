Концерты и интерактивные программы ко Дню России пройдут в Подольске

День России отметят в Подольске. Праздничные мероприятия состоятся в парке Талалихина.

Жители смогут поучаствовать во флешмобе от группы «Радость движения». Детям сделают аквагрим.

Все желающие смогут побывать на мастер-классах по изготовлению украшений и экскурсии по парку. Также в полдень пройдет шествие с гигантским триколором от детской площадки до Танцевальной веранды.

Здесь же состоится концерт. На нем выступят творческие коллективы и солисты местных домов культуры, ансамбль эстрадной песни «Славяночка».

Гостей парка удивят показом театральных миниатюр от Подольского драматического театра. Кроме того, выступления подготовят оркестр Подольской филармонии и группа ВИА «Старбэнд» КПЦ Дубровицы.

Днем организуют литературную викторину и мастер-классы. Их проведут сотрудники Центральной библиотечной системы на балюстраде около Танцевальной веранды.

Музей «Подолье» представит мастер-класс и фотовыставку на Шахматной балюстраде. Здесь же все желающие проверят свои знания в краеведческой викторине «Город мой, ты - России частица».

Посетить мероприятия могут все желающие без возрастных ограничений. Также в парке в этот день будут работать ярмарка, аттракционы и точки питания.