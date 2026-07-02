Концертом и шоу мотофристайла отметили День молодежи в Жуковском

Сквер Маяковского и парк превратился в День молодежи в огромную площадку с десятками фестивальных точек. Программа праздника включала концерты, мастер-классы и различные акции.

В парке развернулась выставка экспонатов со времен Великой Отечественной войны до наших дней. Все можно было не только посмотреть, но и потрогать. На мастер-классе по безопасности молодежь учили делать искусственное дыхание, накладывать повязки и жгут. А еще каждый мог написать письмо на фронт. Их бойцам СВО отправят вместе с гуманитарной помощью. В каждой весточке — теплые слова и пожелания скорейшего возвращения домой.

Подарком для молодежи в Жуковском стал фестиваль мотофристайла. Райдеры команды FMX13 показали невероятные сальто, прыжки и перевороты на 360 градусов на мотоцикле.

Команду FMX13 собрал Алексей Колесников, самый титулованный райдер России. Все зрители с нетерпением ждали его коронный трюк — сальто на багги. Вес машины составляет 1,5 тонны, высота полета — 10 метров. В мире такое способны сделать всего четыре человека, и Алексей — в их числе.

На концерте в городском парке выступили местные музыкальные группы «Внезапная голова», «Репортер», «Довод» и другие. Кроме того, все желающие могли принять участие во флешмобе с фонариками.