Концерт в преддверии 8 Марта прошел в клубе «Активное долголетие» в Мытищах

Концерт и праздничную программу подготовили активисты клуба в торгово-развлекательном центре «Июнь». Сюрпризом для гостей стало выступление певца Анатолия Бабича.

Праздничное мероприятие в преддверии Международного женского дня провели в мытищинском клубе «Активное долголетие». Участницы готовили свои выступления заранее, чтобы они получились эффектными и запоминающимися. Танцевальные, театральные и вокальные номера показали активистки серебряного возраста своим гостям. Концерт получился ярким, наполненным теплыми эмоциями и поздравлениями. Изюминкой праздника стало выступление певца Анатолия Бабича, который исполнил для прекрасных дам любимые композиции.

«Сегодня порадовал наших женщин, исполнив для них несколько композиций из репертуара Юрия Визбора, которого всегда с любовью слушали представительницы прекрасного пола. Они нравятся всем без исключения», — поделился певец Анатолий Бабич.

Порадовали зрителей выступления вокальной группы «Хорошее настроение» и Владимира Стогова — участника клуба «Активное долголетие», который исполнил романтические песни прошлых лет. Завершился праздничный концерт ярким и зажигательным номером от танцевального коллектива «Леди джаз».