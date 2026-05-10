Концерт в парке «Патриот» собрал более 19 тысяч зрителей

На концерт Башмета у Главного храма ВС РФ пришли 19 тысяч человек

Музыкально-поэтическую композицию «Реквием. Вечная слава героям» на Соборной площади Главного храма ВС России в Кубинке посетили более 19 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Концерт в Центральном парке «Патриот» прошел при участии Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под руководством народного артиста СССР, Героя Труда России Юрия Башмета.

Тексты в рамках композиции прочитал народный артист России Сергей Гармаш. Основой произведения стала поэма Роберта Рождественского на музыку композитора Кузьмы Бодрова.

На большой сцене также состоялось выступление большого сводного хора. В него вошли представители Государственной капеллы Москвы имени Вадима Судакова, Камерный хор Московской консерватории и хор Государственного музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова.

Вечером 9 мая в Кубинке прогремел праздничный салют в честь Дня Победы. Яркие залпы осветили небо над Главным храмом Вооруженных сил России.