Салют в честь Дня Победы прогремел над Главным храмом ВС РФ в Подмосковье

Праздничный салют в честь Дня Победы прогремел вечером 9 мая в Кубинке. Яркие залпы украсили небо над Главным храмом Вооруженных сил России.

Фейерверк запустили над музейно-храмовым комплексом в парке «Патриот». Огни рассыпались прямо над соборной площадью, где собрались сотни жителей и гостей Кубинки, и стали торжественным завершением праздничного дня.

Место для залпов выбрали не случайно: главный храм ВС России возвели к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Рядом с ним находится музейный комплекс «Дорога памяти» и Поле Победы. Он давно стал одной из главных точек притяжения 9 Мая.

В это же время праздничный салют прогремел над Санкт-Петербургом. Днем в Северной столице прошло традиционное шествие «Бессмертного полка» — оно собрало на Невском проспекте более 100 тысяч человек.