Концерт творческих коллективов прошел в День города в Химках

Парк имени Льва Толстого наполнился музыкой и атмосферой настоящего семейного праздника. Сотни химчан собрались здесь, чтобы вместе отметить День города.

Главным подарком для жителей стал большой концерт, где лучшие творческие коллективы признались в любви к своему округу.

«Самые искренние и теплые поздравления в День города химчане получают от своих же земляков. Сегодня мы увидели большой и разножанровый концерт, подготовленный нашими городскими коллективами. Здесь были и музыканты, и хоры, и хореографические ансамбли – все, кем гордятся Химки. Это наш общий подарок любимому городу», – отметила муниципальный депутат, директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

По всему парку были творческие локации, фестиваль уличного искусства и яркий фестиваль урожая. Особое место заняла трогательная акция «Письмо солдату», где каждый желающий мог написать слова поддержки нашим бойцам на передовой.