Концерт творческих коллективов прошел в День города в Химках
Парк имени Льва Толстого наполнился музыкой и атмосферой настоящего семейного праздника. Сотни химчан собрались здесь, чтобы вместе отметить День города.
Главным подарком для жителей стал большой концерт, где лучшие творческие коллективы признались в любви к своему округу.
«Самые искренние и теплые поздравления в День города химчане получают от своих же земляков. Сегодня мы увидели большой и разножанровый концерт, подготовленный нашими городскими коллективами. Здесь были и музыканты, и хоры, и хореографические ансамбли – все, кем гордятся Химки. Это наш общий подарок любимому городу», – отметила муниципальный депутат, директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.
По всему парку были творческие локации, фестиваль уличного искусства и яркий фестиваль урожая. Особое место заняла трогательная акция «Письмо солдату», где каждый желающий мог написать слова поддержки нашим бойцам на передовой.
Этот фестиваль – яркая кульминация большой работы, которая ведется в городе.
«В Химках уже второй год успешно реализуется большая патриотическая программа “Успех V Единстве Поколений”. Ее главная цель – объединить жителей вокруг общих ценностей: любви к России и своему городу. В рамках этой программы ежедневно проводятся мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия, а также встречи с участниками СВО. Сегодняшний праздник также стал частью этой масштабной работы», – поделился Николай Томашов.
Праздничные мероприятия прошли и на других локациях города.