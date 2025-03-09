Концерт студентов музыкального колледжа к 8 Марта прошел в Мытищах

В Мытищинской картинной галерее состоялся концерт студентов музыкального колледжа имени Сергея Прокофьева «Мой голос для тебя». Гости мероприятия услышали произведения русских и зарубежных композиторов.

Как рассказала председатель предметно-цикловой комиссии «Камерный ансамбль и концертмейстерский класс» в колледже имени Сергея Прокофьева Ирина Бурцева, в праздничном концерте сделали акцент на произведениях, посвященных любовной тематике.

«Все романсы, которые представили в программе, так или иначе затрагивают это замечательное чувство, которое играет важную роль в жизни каждого человека», — отметила она.

Ирина Бурцева также добавила, что любовь — это не только романтические отношения между людьми, это может быть любовь к родине, к своему делу или увлечению.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Ее обновляют каждый день.