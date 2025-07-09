В деревне Ратчино состоялся концерт под названием «Семья — опора счастья», который стал настоящим подарком для местных жителей и гостей. Артисты из районного Дома культуры представили трогательные песни о семье, любви и верности, прочитали стихи, посвященные самым близким людям, а также исполнили энергичные танцевальные номера, не оставившие никого равнодушным.

Депутат округа Дмитрий Конюшков поздравил присутствующих с праздником и пожелал всем любви и взаимопонимания.

Особое внимание было уделено награждению многодетных семей, которым зрители выразили благодарность и горячие аплодисменты.

Для маленьких гостей организаторы подготовили разнообразные развлечения: мастер-классы, аквагрим, роспись мехенди и фотозону.

Праздник получился по-настоящему теплым и семейным, напомнив всем о важности любви, верности и поддержки близких, а также о том, что семья — это самое ценное в жизни каждого человека.

Мероприятие прошло в рамках цикла патриотических акций партии «Единая Россия» под названием «Успех V единстве поколений».