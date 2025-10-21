Концерт ко Дню военного связиста прошел в Наро-Фоминском округе

Праздничное мероприятие состоялось в поселке Калининец. В этот день чествовали военнослужащих 60-й бригады управления 1-й гвардейской Краснознаменной танковой армии.

Военных связистов наградили за добросовестную службу и преданность долгу почетными грамотами и благодарностями главы Наро-Фоминского округа Романа Шамнэ. Командование бригады присвоило солдатам и офицерам новые воинские звания.

Праздничным подарком для военнослужащих стал концерт Ансамбля песни и пляски Московского военного округа.

Участники торжественной церемонии возложили цветы к бюстам советского военачальника, первого в истории страны маршала войск связи Ивана Пересыпкина и дважды Героя Советского Союза, маршала бронетанковых войск Михаила Катукова.

Особой частью мероприятия стало отдание воинских почестей капитану Сергею Иванову, погибшему при исполнении должностных обязанностей по обеспечению связью.