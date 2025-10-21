Концерт ко Дню военного связиста прошел в Мытищах
Торжественное мероприятие к 106-летию войск связи и Дню военного связиста прошло в 16 Центральном научно-исследовательском испытательном ордена Красной Звезды институте имени маршала войск связи Андрея Ивановича Белова в Мытищах. Управление связи Красной Армии было образовано 20 октября 1919 года.
Войска связи стали самостоятельными и на протяжении вот уже 106 лет воины-связисты служат на благо нашей Родины.
«Войска связи, созданные в годы Гражданской войны и проверенные в сражениях Великой Отечественной, подтвердили свою незаменимость. Связисты – невидимые герои, которые могут проявить координацию, оперативность и эффективность военных действий в любых условиях. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, стойкости духа, благополучия и успехов в службе на благо Родины», - сообщил начальник института, полковник Роман Панков.
Военнослужащих также поздравили с праздником заместитель главы городского округа Мытищи Светлана Фильченкова и председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов.
«Связисты на войне – одна из ключевых профессий, без которой невозможно достичь мира», – отметила Светлана Фильченкова.
Военнослужащие были удостоены почетных грамот, благодарностей и медалей различного уровня: президента Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, главы городского Мытищи, Совета депутатов городского округа Мытищи за образцовое выполнение должностных обязанностей, профессионализм и преданность делу.