Концерт ко Дню военного связиста прошел в Мытищах

Торжественное мероприятие к 106-летию войск связи и Дню военного связиста прошло в 16 Центральном научно-исследовательском испытательном ордена Красной Звезды институте имени маршала войск связи Андрея Ивановича Белова в Мытищах. Управление связи Красной Армии было образовано 20 октября 1919 года.

Войска связи стали самостоятельными и на протяжении вот уже 106 лет воины-связисты служат на благо нашей Родины.

«Войска связи, созданные в годы Гражданской войны и проверенные в сражениях Великой Отечественной, подтвердили свою незаменимость. Связисты – невидимые герои, которые могут проявить координацию, оперативность и эффективность военных действий в любых условиях. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, стойкости духа, благополучия и успехов в службе на благо Родины», - сообщил начальник института, полковник Роман Панков.