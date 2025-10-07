Концерт ко Дню учителя прошел в Щелкове

В городском округе Щелково состоялся праздничный концерт, посвященный профессиональному празднику учителей. Помимо этого, в 2025-м году отмечается 85-летие среднего профессионального образования в России.

Поэтому в рамках торжества были вручены заслуженные награды и грамоты тем, кто своим трудом и талантом вывел Щелковский колледж на лидирующие позиции не только в Подмосковье, но и в масштабах всей России.

Так, звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» было присвоено Кругловой Татьяне Анатольевне, Новиковой Тамаре Васильевне и Шевченко Наталье Сергеевне.

Афонина Вероника Михайловна и Тарасова Светлана Викторовна были награждены почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации. А преподавателям Белкину Дмитрию Игоревичу и Фирсову Михаилу Ивановичу были вручены почетные грамоты Министерства образования Московской области.