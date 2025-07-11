Концерт ко Дню семьи прошел в клубе «Активное долголетие» в Мытищах

Праздничное мероприятие ко Дню семьи, любви и верности провели в Мытищах. На нем исполнили тематические песни и танцы.

Программа состоялась в рамках литературно-музыкальной гостиной «Вдохновение». Поздравил гостей с праздником председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов.

В ТЦ «Июнь» выступили Римма Остроущенко, Михаил Бердутин, Олег Олейник, Наталья Володченко, солистка вокального коллектива «Анфас» Алиса Холина, танцевальный коллектив «Магия танца», а также поэтесса Валентина Попова.

Кроме того, поэт Михаил Бердутин рассказал об исполненной им песне «Принцесса».

Ранее мы рассказывали о том, что этап семейного вокального конкурса прошел в Мытищах. В нем поучаствовали исполнители из нескольких муниципалитетов Подмосковья. Конкурсанты представляли номера в составах дуэтов и трио в разнообразных жанрах.