Этап семейного вокального конкурса прошел в Мытищах

Тематический конкурс ко Дню семьи, любви и верности «Ла-ла-ла!» провели в Мытищах. В нем поучаствовали вокалисты из нескольких муниципалитетов Подмосковья.

Очный этап творческого состязания прошел в центральном городском парке Мира. Участие приняли семейные коллективы из Чехова, Москвы, Мытищ, Одинцова и других городов.

Конкурсанты представляли номера в составах дуэтов и трио в разнообразных жанрах. Победители и призеры получили подарки и дипломы.

Одним из ярких моментов стал интерактивный блок «Букет невесте». Участница с богатым семейным стажем бросила незамужним участницам букет, символизирующий скорую свадьбу.

Ранее мы рассказывали о том, что секретарь отделения партии «Единая Россия» в Мытищах Юлия Купецкая и председатель Совета депутатов округа Андрей Гореликов поздравили пары-долгожителей и молодоженов муниципалитета с Днем семьи, любви в верности.