Концерт ко Дню села прошел деревне Исаково

Жители деревни Исаково под Воскресенском отметили годовщину основания поселения веселым и ярким праздником. День села стал поводом для собрания большого количества артистов и гостей на праздничном концерте.

Муниципальное учреждение «Культурно-досуговый центр» устроило для гостей и жителей деревни яркие выступления. Артисты порадовали зрителей красочными номерами и нарядными костюмами.

Для маленьких жителей организовали разнообразные мастер-классы, игровую зону с батутами, а также большой выбор сладостей, что добавило дополнительного веселья и радости.

Прошедший праздник, без сомнения, оставил яркие воспоминания у всех его участников.

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