Концерт ко Дню пожилых людей прошел в доме-интернате в Воскресенске

Концертная программа «От всей души…» стала настоящим подарком для подопечных стационарного отделения «Дом-интернат малой вместимости» КЦСОР «Воскресенский». Праздник состоялся в рамках проекта «Успех V единстве поколений» партии «Единая Россия».

Проживающих в доме-интернате поздравили с Международным днем пожилых людей. С теплыми словами и добрыми пожеланиями выступили начальник отдела социального развития и охраны общественного здоровья администрации Воскресенска Светлана Кель, глава местного отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Олег Стегура, депутат окружного совета Максим Дорошкевич, настоятель Георгиевского храма поселка имени Цюрупы протоиерей Николай Зверев, руководитель патриотического благотворительного центра «Вектор» Александр Бутченко и директор комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Воскресенский» Светлана Шевченко.

Артисты прочитали для пожилых людей трогательные стихи и исполнили душевные песни. Зрители с удовольствием подпевали знакомым мелодиям, улыбались и делились воспоминаниями. В завершение мероприятия ветеранам вручили памятные подарки.