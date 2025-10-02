Концерт ко Дню пожилого человека прошел в Павловском Посаде

В Павлово-Посадском городском округе прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню пожилого человека. С праздником жителей «серебряного» возраста поздравили Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов, Депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» и депутат Московской областной Думы от партии «Единая Россия» Линара Самединова.

Обращаясь к виновникам торжества, Глава округа Денис Семенов подчеркнул важность вклада старшего поколения в развитие региона и страны.

«Поздравляю вас с Днем пожилого человека! Этот праздник — прекрасный повод еще раз сказать вам слова глубокой благодарности за ваш труд, мудрость и бесценный жизненный опыт. Вы создали тот фундамент, на котором сегодня живет и развивается наш округ и вся наша страна. Вы — наш нравственный ориентир и живой пример стойкости, ответственности и любви к Родине», — сказал Денис Семенов.