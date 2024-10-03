Концерт ко Дню пожилого человека прошел в пансионате в Воскресенске

Активисты и сторонники «Единой России» побывали в центре социального обслуживания и реабилитации «Воскресенский», расположенном в поселке имени Цюрупы. Представителей старшего поколения поздравили с Днем пожилых людей и устроили для них концерт.

Гости приехали в пансионат не с пустыми руками. Подопечные получили телевизор, а также сладкие подарки от фирмы «Добрые печеньки». Прямо в холле учреждения состоялся праздничный концерт.

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин рассказал, что пожилые люди были очень довольны проявленным к ним вниманием. «Так искренне радоваться подаркам и горячо аплодировать артистам могут только очень добрые люди. Не перестаю восхищаться ими, через годы сохранившими в своих сердцах тепло, доброту и искренность», — поделился Малкин.

Акция состоялась в рамках проекта партии «Старшее поколение», целью которого является активное вовлечение пожилых людей в жизнь общества и обеспечение для них высокого качества жизни.

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