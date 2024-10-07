Концерт ко Дню пожилого человека прошел в микрорайоне Букино в Лобне

Праздник для пенсионеров провели в театре «Камерная сцена» в городском округе Лобня. Местные коллективы подготовили выступления и поздравления для них ко Дню пожилого человека.

Творческие номера приготовили дети и взрослые из Армянского учебно-образовательного центра, а также воспитанники этнографического армянского ансамбля «Зейтун» из Москвы.

Благодарственные письма получили пенсионеры, которые активно поддерживают военнослужащих в зоне СВО. Их вручила руководитель штаба Комитета семей воинов Отечества в Лобне Юлия Москалева.

Участниками мероприятия также стали председатель Союза пенсионеров Лобни Зоя Гаврилина и муниципальные депутаты.

Завершением вечера стало общее исполнение песни «Подмосковные вечера».

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