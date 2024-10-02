Концерт ко Дню пожилого человека прошел в Люберцах

Торжественное мероприятие организовали в местном Дворце культуры. Поздравил жителей с праздником глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

«По инициативе губернатора Андрея Воробьева с 2019 года во всех городах Подмосковья работают клубы „Активного долголетия“ для нашего старшего поколения. В Люберцах к проекту присоединились уже более 13 тысяч жителей. Спасибо, что всем сердцем болеете за будущее Люберец и принимаете самое активное участие во всех позитивных переменах. Желаю крепкого здоровья, бодрости духа и только отличного настроения», — сказал Владимир Волков.

Также для виновников торжества подготовили концерт. На нем выступили местные творческие коллективы.

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