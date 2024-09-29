Концерт ко Дню пожилого человека прошел в культурно-деловом центре Можайска

В День пожилого человека в культурно-деловом центре Можайского городского округа организовали праздничный концерт. Его посетили ветераны, общественные деятели и пенсионеры клуба «Душа молода».

Председатель общественного Совета ветеранов, депутат Совета депутатов Можайского городского округа Нина Истратова торжественно открыла праздничный вечер. Она отметила, что люди старшего поколения передают знания и традиции молодежи. Этот опыт бесценен для воспитания детей и подростков.

Зрителям представили творческие номера коллективов и солистов Можайского культурно-досугового центра. На концерте выступили Андрей Кривомазов, ансамбль танца «Калинка», коллектив «Веселые девчата», Сергей Серов.

В конце вечера всех собравшихся угостили чаем со сладостями.

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