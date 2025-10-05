Концерт ко Дню пожилого человека прошел в Химках

Концерт ко Дню пожилого человека в Химках прошел в многофункциональном социальном комплексе «Восход». Для членов «Союза пенсионеров Подмосковья» подготовили обширную программу, в том числе вручение благодарственных писем и выступление творческие коллективов города.

Гостей поприветствовали муниципальные депутаты Валентин Герасимов и Надежда Смирнова.

«Хочу поздравить всех причастных с праздником! Я желаю вам здоровья, благополучия и душевного спокойствия. Вы каждый день делаете огромную работу для нашего города, что немаловажно — помогаете нашим бойцам, которые сегодня находятся в зоне СВО», — подчеркнула Надежда Смирнова.

«Союзу пенсионеров Подмосковья» в этом году исполнилось 25 лет. На сегодня в ней состоят более 1200 активных жителей округа. Они развивают свои таланты, выступают на сцене и поддерживают друг друга в начинаниях. Внутри организации работают клубы по интересам.

Муниципальный депутат Евгений Иноземцев напомнил, что «Союз пенсионеров Подмосковья» располагается в Химках на улице Московской, 22/1. Вступить в организацию можно по вторникам и четвергам с 11:00 до 13:00.