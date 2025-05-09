Концерт ко Дню Победы прошел в Красногорске

В Дворце культуры «Подмосковье» городского округа Красногорск к 9 Мая прошел праздничный концерт «Победный аккорд», посвященный подвигам героев Великой Отечественной войны. Гости мероприятия услышали всеми любимые фронтовые песни.

Музыкальным подарком стало выступление оркестра «Фонограф-Симфо-Джаз» под руководством Народного артиста Российской Федерации Сергея Жилина. Музыканты создали в зале неповторимую патриотическую атмосферу. Зрители подпевали коллективам, которые исполняли известные военные песни.

Концерт «Победный аккорд» стал не просто музыкальным событием, а важным моментом в сохранении исторической памяти.

Ранее губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложили, как проходит подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В Подмосковье с 1 по 9 мая запланировано свыше шести тысяч мероприятий, в том числе в театрах, музеях, домах культуры и библиотеках.