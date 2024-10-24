Концерт ко Дню отца прошел во Дворце культуры «Яуза» в Мытищах

Концерт посвятили теме отцов и детей. Дети подготовили творческие номера и поделились своим взглядом на отношения с родителями.

Концертную программу «Папа вам не мама», посвященную Дню отца, провели во Дворце культуры «Яуза» в Мытищах.

Семейный праздник появился три года назад в России по Указу Президента. Предложение учредить его внес депутат Госдумы, заслуженный артист России Денис Майданов в июле 2021 года.

Главной его темой стал рассказ о роли папы и его заботы в жизни каждого ребенка. Главные герои мероприятия — дети. Они рассказали, как весело шалить, общаться и познавать мир вместе с папой, особенно если ты — дочь, ведь, как известно, папиной радости даже самые суровые отцы ни в чем не могут отказать.

Тему отцов и детей затронули на мероприятии. Дети постарались выразить главную мысль о том, что в каждом поколении — свои отрицательные и положительные персонажи, а самое главное — найти возможность поучиться лучшему друг у друга.

На празднике прозвучали известные и любимые песни о детях, родителях и любви к своей семье.

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