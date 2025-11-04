Концерт ко Дню народного единства прошел во Дворце культуры «Россия» в Серпухове

Зрители увидели вокальные и танцевальные номера, подготовленные артистами ДК. Все они касались патриотической тематики.

«Подготовка к выступлениям у коллективов всегда проходит с душой и ответственностью, особенно к значимым государственным праздникам. День народного единства стал еще одной яркой страницей в истории учреждения, где искусство объединило сердца зрителей и участников», — прокомментировал директор Дворца культуры «Россия» Юрий Бордачев.

