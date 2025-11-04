Танцевальный коллектив из Серпухова победил на фестивале народного танца

Масштабный танцевальный фестиваль состоялся в Туле. На нем успешно выступили воспитанники Губернского колледжа.

Участниками конкурса стали более 800 артистов из 45 коллективов 13 регионов России, а также Республики Беларусь. Оценивали работы участников солистка Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова Ксения Ермилова, артист балета ансамбля «Березка» и создатель проекта «Танец — Душа народа!» Антон Бойко, а также Заслуженные артисты России и известные хореографы.

Ансамбль танца «Славянский лик» Губернского колледжа Серпухова получил сразу четыре диплома лауреата I степени и один диплом лауреата II степени.

«Пусть триумф „Славянского лика“ вдохновляет на новые творческие свершения, а их танец продолжает служить светлым мостом между поколениями, сохраняя и приумножая богатство народной культуры», — прокомментировали в пресс-службе городского округа Серпухов.