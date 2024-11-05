Концерт ко Дню народного единства прошел в Мытищах

Праздничное мероприятие, получившее название «Единство — сила России», провели во дворце культуры «Яуза». На концерте собрались отметить День народного единства жители и гости города самого разного возраста.

Творческие коллективы и исполнители показали на сцене танцы разных народов России и исполнили песни о нашей стране, о Родине, о патриотизме и любви. Концерт объединил людей разных культур и национальностей в подтверждение того, что все россияне давно стали частью одной большой семьи.

Помощник благочинного Мытищинского церковного округа, иерей Вячеслав Тихомиров поздравил участников мероприятия с праздником, подчеркнув, что с людьми, любящими свое Отечество, страна преодолеет все тяжелые времена и невзгоды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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