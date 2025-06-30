Концерт ко Дню молодежи прошел в парке «Мира» в Мытищах

Жители и гости городского округа Мытищи приняли участие в праздничной программе «Молодежь. Спорт. Парк». Для них в парке «Мира» подготовили музыкальный концерт, веселые игры, зажигательные танцы, спортивные состязания и другие развлечения.

Музыкальные ансамбли, представляющие различные жанры и стили, продемонстрировали на концерте свои лучшие произведения. Это создало атмосферу творческого единства и культурного обмена.

Особое место в программе заняли выступления студентов городского округа Мытищи. Они представили номер под названием «Музыка встречает друзей», который стал ярким и запоминающимся событием, подчеркивающим важность межкультурного взаимодействия и поддержки молодых талантов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.