Концерт ко Дню молодежи прошел в городском парке Волоколамска

День молодежи ярко отметили в минувшую субботу в городском парке культуры и отдыха в Волоколамске. Программа праздника была насыщенной и интересной — работали интерактивные площадки, для жителей и гостей города подготовили разнообразные развлечения и концерт.

Глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова обратилась к собравшимся с приветственным словом. Руководитель муниципалитета вручила заслуженные награды ребятам, отличимшимся в спорте, творчестве, волонтерстве и общественной жизни

Целый день в парке работали аттракционы и торговые точки, проводились различные конкурсы и спортивные мероприятия. Каждый мог найти занятие по душе.

Украшением праздника стал концерт с участием творческих коллективов Волоколамского округа, а также кавер-групп TopCoverBand и Zarina Music Project, исполнивших популярные композиции. Завершился День молодежи световым шоу Art Show и дискотекой.