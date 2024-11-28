Концерт ко Дню матери с участием местных артистов прошел в Мытищах

Для жительниц городского округа Мытищи подготовили концерт «Сердце, наполненное любовью». Мероприятие посвятили Дню матери. Зрители увидели песенные и танцевальные номера местных коллективов.
Концерт «Сердце, наполненное любовью», приуроченный ко Дню матери, состоялся в центре культуры «Подмосковье» в Мытищах. Свои номера гостям мероприятия представили поэт Вадим Попов, вокалистки Марианила Рутс и Виктория Черкасова. А детские творческие образцовые коллективы городского округа Мытищи выступили с песенными и танцевальными представлениями. Особенное впечатление на собравшихся произвел перфоманс музыкантов.