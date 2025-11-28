Концерт ко Дню матери прошел в Мытищах

Зрителей развлекали выступления творческих коллективов и специальный интерактив. Ведущие предлагали вспомнить самые популярные фразы мам, адресованные своим детям, их самые любимые песни, а также ответить на вопрос, что значит мамина любовь.

Зал был полон, причем среди зрителей были и дети, и папы. Арина Баринова пришла на концерт с маленьким сыном. «Очень все понравилось. Столько добрых слов, ярких выступлений! Сын с удовольствием принял участие в интерактиве. Спасибо за душевность и теплоту», — поделилась Арина Баринова.

Всем присутствующим мамам, в конце мероприятия подарили леденцы в виде сердечек и поблагодарили их за безграничную любовь, которую они дарят каждый день, за тот вклад в своих детей, который бесценен.