Концерт ко Дню матери прошел в Котельниках

В городском округе Котельники отметили один из самых душевных и теплых праздников — День матери. Торжественное мероприятие прошло в Доме культуры «Белая дача» и собрало множество зрителей, чтобы выразить благодарность и любовь самым важным людям в жизни каждого — мамам.

Концертная программа включала выступления гостей и лучших творческих коллективов Котельников. Каждое выступление было наполнено теплом, любовью и искренними эмоциями. Через песни, танцы, стихотворения артисты передавали атмосферу праздника, посвященного матерям.

В рамках мероприятия матерям вручили грамоты за самоотверженный труд. Благодарственные письма от главы городского округа получили женщины за активную жизненную позицию и успешное совмещение родительских обязанностей с трудовой и общественной деятельностью.

«Очень здорово, что День матери выделен в отдельную категорию. Это огромное счастье, когда женщина становится мамой. Сегодня мы чествуем наших мам, которые не только воспитывают детей, но и активно работают на благо города», — подчеркнула заместитель главы городского округа Елена Дорошенко.

Праздничный вечер оставил яркие впечатления у зрителей. Каждый номер сопровождался бурными аплодисментами и искренними улыбками. Концерт стал настоящим символом любви, добра и благодарности всем матерям.

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