Концерт ко Дню химика для ветеранов химпредприятия прошел в Воскресенске

Профессиональный праздник отметили работники химической промышленности в Воскресенске. Для них организовали концерт.

Зрителями стали представители Совета ветеранов «ВМУ». Концерт прошел во Дворце культуры «Химик» имени Н. И. Докторова.

Виновников торжества поздравили заместитель директора по персоналу и социальной политике филиала «ВМУ» Яна Агеева, председатель Совета ветеранов «ВМУ» Серафима Морозова, руководитель профсоюзной организации «ВМУ» Сергей Золотов.

«Поддержка ветеранского движения — это неотъемлемая часть социальной политики компании „Уралхим“. Сотрудники и руководители предприятия всегда поддерживают их инициативы и помогают организовать полезный досуг своим заслуженным работникам», — сказала Яна Агеева.

Отметим, что в ветеранскую организацию филиала «ВМУ» входит более двух тысяч человек. Они активно участвуют в общественной и спортивной жизни предприятия и всего Воскресенска.