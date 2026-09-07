Концерт ко Дню города прошел в парке «Дружба» в Люберцах

В Люберцах 5 сентября День города впервые отметили в парке Дружба в микрорайоне Зенино. Гостей ждали молодежная и спортивная площадки, выступления кавер-группы и Анастасии Волочковой.

Глава округа Владимир Волков вместе с главой управы района Некрасовка Сергеем Никитиным и депутатом Госдумы Николаем Валуевым поздравили жителей с Днем городов Люберец и Москвы.

«Мост Дружба — один из красивейших пешеходных мостов страны, который связал собой берега озера Черное и два субъекта — наш микрорайон Зенино и столичную Некрасовку. Благодарю губернатора Московской области Андрея Воробьева и мэра Москвы Сергея Собянина за реализацию этого важнейшего для округа проекта!» — отметил Владимир Волков.

В парке Дружба представители добровольческого движения «Ангелы Победы» учили желающих плести сети, а волонтеры Подмосковья и Москвы организовали пункт сбора гуманитарной помощи для бойцов. Также прошли командные фиджитал-соревнования, состоялись выступления кавер-группы «Культурный код» и Анастасии Волочковой. В рамках празднования прошел первый «Кубок Дружбы» по боксу и Вечер профессионального бокса с участием Николая Валуева.