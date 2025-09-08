Концерт ко Дню города прошел в Котельниках

Участниками концерта стали ансамбль народного танца «Рассвет», солисты Московского государственного академического театра «Русский балет» под управлением народного артиста СССР Вячеслава Гордеева, балетная студия «Фуэте», «золотой саксофон России» — лауреат международных премий Лекс Моретти и финалист телепроекта «Фактор А», лауреат премий «Золотой граммофон» и «Шансон года» Юрий Смыслов.

Глава округа Михаил Соболев поздравил горожан с праздником. «Пусть наш город продолжает развиваться, а его жители — оставаться такими же талантливыми!» — сказал руководитель муниципалитета.

В этот день также наградили тех, чей ежедневный труд, гражданская позиция и любовь к своему делу вносят неоценимый вклад в развитие Котельников. Медицинским работникам, учителям, воспитателям, предпринимателям вручили благодарственные письма и почетные грамоты от губернатора Московской области Андрея Воробьева, главы городского округа, Московской областной думы, министерств и совета депутатов.