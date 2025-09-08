Концерт ко Дню города прошел в Котельниках
Праздничное мероприятие состоялось на сцене Дома культуры «Белая Дача». Творческие коллективы и артисты подарили зрителям множество ярких номеров.
Участниками концерта стали ансамбль народного танца «Рассвет», солисты Московского государственного академического театра «Русский балет» под управлением народного артиста СССР Вячеслава Гордеева, балетная студия «Фуэте», «золотой саксофон России» — лауреат международных премий Лекс Моретти и финалист телепроекта «Фактор А», лауреат премий «Золотой граммофон» и «Шансон года» Юрий Смыслов.
Глава округа Михаил Соболев поздравил горожан с праздником. «Пусть наш город продолжает развиваться, а его жители — оставаться такими же талантливыми!» — сказал руководитель муниципалитета.
В этот день также наградили тех, чей ежедневный труд, гражданская позиция и любовь к своему делу вносят неоценимый вклад в развитие Котельников. Медицинским работникам, учителям, воспитателям, предпринимателям вручили благодарственные письма и почетные грамоты от губернатора Московской области Андрея Воробьева, главы городского округа, Московской областной думы, министерств и совета депутатов.