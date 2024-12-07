Концерт ко Дню Героев Отечества провели в Жуковском

Во Дворце культуры в Жуковском организовали мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества. На нем почтили память погибших героев и чествовали ныне живущих.

Участие в событии приняли Герои Советского Союза и Российской Федерации, депутат Государственной думы Роман Терюшков, депутаты Московской областной думы Лидия Антонова и Игорь Чистюхин, а также местные депутаты и жители города.

История Жуковского насчитывает свыше 100 Героев Советского Союза, Российской Федерации и Социалистического труда. Их именами назвали улицы города.

«Так как Жуковский — это город авиации, большинство из наших Героев — это летчики, летчики-испытатели. Они вносят огромный вклад в развитие авиации, подвергая опасности собственные жизни. Мы гордимся их подвигами и будем чтить их заслуги, передавая историю из поколения в поколение», — сказал глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров.

Отметим, что День чествования Героев Жуковского появился в 2002 году. Ежегодно его отмечают 14 ноября.

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