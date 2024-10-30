Концерт ко Дню бабушек и дедушек прошел в Лосино-Петровском округе

Один из самых теплых и семейных праздников отмечался в России 28 октября. Активисты отделения партии «Единая Россия» поздравили с Днем бабушек и дедушек жителей центра социальной адаптации.

Партийцы организовали и провели для представителей старшего поколения праздничный концерт. В стенах центра прозвучали известные и любимые многими песни, которые пришлись по душе слушателям, пробудив в них множество дорогих воспоминаний.

Для жителей центра социальной адаптации приготовили праздничное угощение. Во время чаепития особые поздравления получили в свой адрес бабушки и дедушки, отмечавшие именины в этот день. Им желали долгих лет жизни, богатырского здоровья и неиссякаемого оптимизма.

Участница концерта Зоя Кожевника рассказала, что для всего творческого коллектива было большой радостью поделиться с пожилыми людьми частичкой своей души. «Не каждому из них выпала возможность провести этот день в кругу родных и близких, поэтому мы стараемся сделать все возможное, чтобы они почувствовали себя любимыми и важными», — подчеркнула артистка.

День бабушек и дедушек в России впервые отпраздновали в 2009 году. Цель праздник заключается в том, чтобы показать молодежи важность и значимость старшего поколения для семьи и родных.

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