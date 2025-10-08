Концерт классической музыки пройдет в Мытищах 9 октября

Мероприятие, посвященное 25-летию струнного ансамбля «Серенада» состоится в зале Дворца культуры «Яуза» в Мытищах 9 октября. Зрители услышат самую душевную музыку русских и зарубежных именитых композиторов.

Коллектив, исполняющий мировую классику, давно известен жителям городского округа. Возглавил его — талантливый музыкант ансамбля Андрей Коптяев.

Музыканты за более чем тридцать лет работы подарили зрителям уникальные музыкальные впечатления. Исполнят на концерте шедевры наполненные волшебством настоящей живой классики. Традиционно сопровождать ансамбль будут не только звуки музыкальных инструментов, но и художественное слово концертмейстера Елены Кабаргиной.

Желающие смогут присоединиться и вместе с ансамблем отметить день рождения коллектива, который стал неотъемлемой частью культурной жизни округа.

Вход свободный, без возрастного ограничения.