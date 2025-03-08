Концерт к Международному женскому дню прошел во Дворце культуры во Фрязине

Вместе с депутатом Государственной Думы Александром Толмачевым глава округа передал подарки родным защитников. Дмитрий Воробьев и председатель Совета депутатов Елена Романова поздравили всех женщин наукограда с наступающим 8 Марта.

«Сегодня подготовили с главой подарки, цветы для того, чтобы у всех женщин был праздник, было отличное настроение и главное пожелание для всех, чтобы все возвратились домой живые, невредимые и с долгожданной победой», — сказал Александр Толмачев.

Творческие коллективы и солисты учреждений культуры исполнили яркие творческие номера.

«Благодарю всех, кто нашел сегодня время разделить этот теплый вечер с нами. Дорогие женщины, мы стараемся делать все во имя ваших улыбок!» — заключил глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

Знать каждую семью участников СВО, их вопросы и проблемы — такую задачу глава Подмосковья Андрей Воробьев поставил областному правительству. Он поблагодарил всех, кто задействован в этой работе.