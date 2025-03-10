Концерт к Международному женскому дню прошел в Наро-Фоминске

Праздничное мероприятие к 8 Марта провели в Центральном дворце культуры «Звезда» в Наро-Фоминске. На нем творческие номера представили местные коллективы.

Виновниц торжества поздравили представители администрации Наро-Фоминска, в том числе глава городского округа Роман Шамнэ.

Глава муниципалитета наградил присутствующих в зале участников Великой Отечественной войны. Он вручил им регалии почетных граждан округа.

Также на сцене отметили жительниц Наро-Фоминска, отличившихся в различных сферах: здравоохранении, образовании, военном деле. Они получили благодарственные письма, памятные сувениры и цветы.

Подарком для всех гостей праздника стали вокальные и танцевальные номера от артистов местных творческих коллективов.

Ранее мы рассказывали о том, что ветерану из Наро-Фоминска Евдокии Барбашовой вручили медаль к 80-летию Победы.