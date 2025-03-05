Ветерану из Наро-Фоминска Евдокии Барбашовой вручили медаль к 80-летию Победы

В городе Петушки Владимирской области состоялась торжественная церемония вручения юбилейной медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», а также знака и ленты «Почетный гражданин Наро-Фоминского городского округа». Заслуженные награды получила ветеран войны Евдокия Ивановна Барбашова.

Поздравить ее приехала заместитель начальника территориального управления Калининец Наталия Новинская.

Евдокия Ивановна родилась 8 мая 1922 года в городе Горький (Нижний Новгород). После окончания школы она планировала поступить в педагогический вуз на библиотечное отделение, но её мечтам помешала начавшаяся война. В 1941 году Евдокия вступила в ряды Красной Армии. В родном городе она прошла трёхмесячную военную подготовку, где обучалась владению оружием, строевой подготовке и другим военным навыкам.

После обучения Евдокию Ивановну направили на службу в часть аэростатных заграждений, защищавшую стратегически важный объект. Немецкие самолёты регулярно атаковали этот объект, пытаясь прорваться через заграждения. Во время одной из таких атак Евдокия Ивановна получила тяжёлые ранения — осколки снарядов изрезали её тело. Несмотря на это, она продолжала нести службу до конца войны.

18 июля 1945 года Евдокия Барбашова была демобилизована. В сентябре того же года она вышла замуж за своего друга детства Павла Барбашова. Вместе они прожили 48 лет в любви и согласии, воспитали двух дочерей. В 1950 году семья переехала в посёлок Калининец, где Евдокия Ивановна проработала 35 лет инструктором по работе с семьями военнослужащих.

За свои заслуги Евдокия Ивановна удостоена множества наград, среди которых орден Отечественной войны I и II степени, медаль «За Победу над Германией», медаль «За боевые заслуги» и другие.