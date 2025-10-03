Концерт к Международному дню музыки прошел в Королеве

На сцене выступили юные музыканты, победители конкурса на получение гранта главы городского округа Королев в 2025 году. Их талантливые выступления продемонстрировали высокий уровень подготовки и любовь к искусству.

Украшением вечера стали ансамбли дворца культуры. Зрители услышали прекрасное звучание народного ансамбля «Сувенир» под руководством Романа Мыкалкина, а также мощь и гармонию Королевского духового оркестра, которым руководит заслуженный артист России Александр Карачевцев, а дирижирует известный музыкант Алексей Хроль.

Концерт стал настоящим праздником классической и современной музыки, показавшим богатство культурного наследия Королева и перспективы дальнейшего развития музыкального искусства в городе.