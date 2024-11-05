Концерт к 31-летию Дворца культуры «Яуза» прошел в Мытищах

Дворец культуры «Яуза» в Мытищах отметил 31-й день рождения. Коллектив учреждения культуры подготовил к этой знаменательной дате насыщенную концертную программу.

Более 50 творческих коллективов занимаются в настоящее время во Дворце культуры. В числе их достижений — победы на многочисленных конкурсах и фестивалях: от районных до международных. Хоровые, танцевальные и вокальные ансамбли показали свои лучшие номера зрителям, которые пришли поздравить артистов с днем рождения. Все выступления были встречены с большой теплотой, в зале не стихали аплодисменты.

Заместитель главы Мытищ Ирина Ваврик назвала «Яузу» прекрасным местом для общения, дружбы и творческого развития и пожелала дружному коллективу Дворца культуры новых достижений.

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