Концерт к 20-летию хореографического училища прошел в Красногорске

Поздравить учреждение с юбилеем пришли почетные гости, представители Министерства культуры и туризма Подмосковья и Московской областной думы. В рамках праздничного концерта прошла церемония награждения лучших педагогов.

Красногорское хореографическое училище — настоящая кузница талантов. Выпускники учреждения служат в известных театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Самары Казани и выступают на зарубежных сценах.

Заведующая отделом художественного образования Министерства культуры и туризма Московской области Ирина Шлыкова поздравила коллектив училища с 20-летием и пожелала профессионального долголетия, творческого процветания и новых интересных проектов.

Глава комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Мособлдумы Линара Самединова отметила уникальность хореографического училища. Она заявила, что в Подмосковье нет других подобных учреждений высшего искусства.

Директор Московского Губернского колледжа искусств, заслуженный работник культуры РФ Равиль Хусеинов оценил условия для обучения. Он подчеркнул, что воспитанникам училища очень повезло.

Заведующая хореографическим училищем, заслуженная артистка России Наталья Огнева анонсировала завершение концерта новой постановкой — сюитой из балета «Спящая красавица».

На празднике отметили лучших педагогов, которым вручили благодарственные письма, в том числе от губернатора Московской области Андрея Воробьева, и почетные знаки от Мособлдумы.