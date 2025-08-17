Концерт к 100-летию города прошел в Озерах

На Советской площади в Озерах к 100-летнему юбилею города состоялся праздничный концерт. На сцене выступили местные артисты и специальный гость — исполнитель Niletto.

Тысячи жителей и гостей Коломны собрались на Советской площади, чтобы насладиться музыкальной программой. Глава округа Александр Гречищев поздравил присутствующих с юбилеем города и поблагодарил за активное участие в праздничных мероприятиях.

«Спасибо всем, кто провел эти праздничные дни вместе с нами! Мне очень хочется, чтобы каждый житель Озер почувствовал сегодня, что вековой юбилей его малой родины — это чистая страница, которая открывает большое путешествие навстречу новому столетию в истории города. И только нам с вами решать, что именно будет на ней написано», — сказал Александр Гречищев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день