Концерт и выставки ко Дню пожилого человека прошли в Дубне

Ко Дню пожилого человека в Дубне прошли гастрономическая выставка и выставка изделий ручной работы. Пенсионеры также приняли участие в концертной программе.

К выставке урожая и блюд из него участники готовились три месяца. Большой популярностью у гостей мероприятия пользовались пельмени из редьки по особому рецепту.

«Есть секретный ингредиент, который сама кулинар никому не рассказывает — говорит, любовь», — поделилась председатель Совета ветеранов Левобережья Галина Финадеева.

Принять участие в выставке-дегустации могли все желающие, но в первую очередь праздник посвятили Дню пожилого человека. Помимо этого, ветераны представили и экспозицию изделий ручной работы.

В Дубне в рамках клуба «Активное долголетие» работают различные секции. Пенсионеры там поют, танцуют, занимаются другими видами творчества. Все желающие смогли показать свои таланты и стать участниками концертной программы.

Кроме того, в этот праздничный день медики Дубненской больницы организовали для пенсионеров приемы. В «городке здоровья» можно было пройти полное обследование и сделать прививку от гриппа и пневмококковой инфекции.

«Наши ветераны очень активные: участвуют в спортивных соревнованиях и творческих объединениях, занимаются патриотическим воспитанием. Мы всегда с ними на связи. Искренне желаю всем представителям старшего поколения доброго здоровья и любви близких!» — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров