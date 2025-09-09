Сегодня 16:14 Концерт и выставка ретроавтомобилей пройдут в День города в Королеве 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации городского округа Королев Подмосковье

Наукоград Королев 13 сентября отметит 87-летие. Город превратится в большую праздничную площадку — концерты, спорт, мастер-классы и вкусная еда будут ждать гостей с утра и до вечера.

Пешеходная зона на Октябрьской улице и Центральный парк ждут гостей с 10:00–19:00. Здесь пройдет гастрономический фестиваль, выставка ретромашин, интерактивы, концерты и мастер-классы от творческих и образовательных коллективов города. Хедлайнер — Марина Корпан выступит с авторской оздоровительной программой «Корпан Эир». В Центральном парке развернется большой Полимаркет — более 70 мастеров представят свои крафтовые товары, а для самых маленьких посетителей будет работать детская зона и фудкорт.

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Королев

На стадионе «Вымпел» день начнется с массовой зарядки в рамках проекта «Здоровое Отечество». Там же пройдут спортивные состязания и традиционный «Кубок Главы» по плаванию. Стадион «Металлист» ждет любителей активного спорта на соревнования по рогейну и регби, а на стадионе «Чайка» пройдет турнир по пляжному футболу.

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Королев

В сквере имени Лизы Чайкиной с 12:00–14:00 пройдут детские творческие мастер-классы, а в парк «Костино» с 11:00–19:00 на Арт-веранде, развернутся танцевальные шоу, анимационные программы и мастер-классы — от спорта до творчества. Также выступит команда по чирлидингу. Молодежный центр «Космос» в микрорайоне Первомайский приглашает на первенство по брейкингу и на активности на свежем воздухе с 11:00–20:00.

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Королев

Сквер с прудом в Юбилейном в это же время можно будет заняться фитнес, единоборствами, посетить концерты музыкальной школы и творческие мастер-классы и вкусно перекусить. Посетителей Центрального сквера мкр Юбилейного ждет серия мастер-классов для всей семьи с 12:00–14:00. Приглашаем жителей и гостей города на городские площадки, где каждый найдет занятие по душе: от йоги и танцев до футбола и ярмарки. Это будет праздник для всех возрастов — с музыкой, вкусной едой и атмосферой настоящего городского единства. Возрастные ограничения отсутствуют.