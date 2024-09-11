Концерт и спортивную эстафету проведут ко Дню города в Мытищах 14 сентября

Ко Дню города 14 сентября для жителей проведут праздничный концерт и спортивную эстафету. Гости смогут принять участие в розыгрыше трех сертификатов на отдых.

Праздничный концерт «Город М» пройдет в день городского округа Мытищи. Представители культурно-информационного центра «Леонидовка» приглашают гостей на мероприятие, которое состоится в сквере имени Шитикова. Его посвятят Году семьи.

Площадь у дома культуры «Яуза» станет местом притяжения для горожан, там пройдет одно из семейных мероприятий — спортивная эстафета. Для участников подготовят 11 разных заданий: от гига-перчаток до семейной лодки. Событие состоится 14 сентября в 12.00 в Доме культуры «Яуза» по адресу улица Мира, 2А.

Юных художников ждут специальные призы. Чтобы получить их, нужно принести рисунок на тему «Моя спортивная семья».

Участников Дня города ожидает розыгрыш трех сертификатов: путешествие по России, прогулка на парусной яхте по водохранилищу, отдых в «Термах» города Мытищи.

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